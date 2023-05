$!¿Qué le depara hoy, 8 de mayo, su signo zodiacal?

No culpes a los demás de las cosas negativas que te pasan y que te tienen de mal humor. Intenta suavizar un poco tu carácter porque muchas de las cosas que achacas a otros tienen su origen en el mal genio.

C ÁNCER

Hoy presta atención a tu economía. Es posible que hayas tenido gastos imprevistos que te han dejado descuadrado. Si no quieres pasar el resto del mes pelado, reorganiza mejor tus cuentas.

VIRGO

Hoy los astros propiciarán las reconciliaciones y puede que hagas las paces con un amigo por quien sientes verdadero aprecio. Has lo posible para que nunca más haya otro distanciamiento.

LIBRA

Si crees que tu vida está necesitando un cambio, antes de actuar pide consejo a alguna persona con experiencia o acude a un profesional. Podrás crecer y avanzar si te centras en lo verdaderamente lo importante.

ESCORPIÓN

En el terreno sentimental, te sientes atraído por una persona, pero mantienes una relación con otra. Es probable que ninguno de los dos sea ese ser especial con el que esperas compartir tu vida.

SAGITARIO

Estás iniciando un nuevo ciclo vital y deberías aprender a dejar que trasluzca a diario la luz que llevas dentro. Tienes una gran fuerza interior y una personalidad brillante.

CAPRICORNIO

Estás en un momento trascendental con la persona amada, aunque puede que necesites más atención o pasar más tiempo a su lado. Aprovecha los momentos de intimidad para decírselo.

ACUARIO

Si alguien te pretende, déjate querer. No desperdicies esta oportunidad sólo porque crees que no es posible o que este amor no te ofrece garantías. Puedes llevarte muchas sorpresas.