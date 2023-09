¿Qué tan cierto es que si se come un chicle se quedará 'pegado' en su estómago?

Los chicles o gomas de mascar no fueron diseñados para tragarse. Estos dulces que a veces son el final de un bombón, por ejemplo, se mastican para sacarles el máximo provecho de su delicioso sabor y luego, se botan a la basura. Sin embargo, en ocasiones ocurren accidentes y podrías terminar tragándote el chicle.

En la creencia popular se dice que si una persona se traga un chicle, el cuerpo no será capaz de digerirlo y este se quedará durante siete años en el estómago. ¿Qué tan cierto es esto?

Según la Mayo Clinic, es cierto que el cuerpo no puede digerirla debido a que varios de los componentes del chicle no se encuentran en la naturaleza y el cuerpo humano no cuenta con las enzimas para descomponerlos. Sin embargo, esto no se queda en el estómago. Se mueve a través del aparato digestivo, pues pasa por el intestino, el colon y luego se elimina con las heces.

Este proceso puede tardar entre uno y tres días, pero no semanas ni los siete años, que supuestamente podría durar un chicle “en el estómago”.

“En muy raras ocasiones, grandes cantidades de goma de mascar ingeridas combinadas con el estreñimiento han bloqueado los intestinos de los niños. Por esta razón es que se debe desalentar la ingestión frecuente de goma de mascar, especialmente en niños”, escribió la Mayo Clinic en un comunicado, que escribieron con apoyo de la médica Elizabeth Rajan.

Un estudio publicado en la revista Gastroenterology Research and Practice en 2016 examinó casos de ingestión de cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal y destacó la importancia de la vigilancia y gestión adecuada de estos casos para prevenir alguna complicación.