En varias entrevistas con Teleshow, Flórez compartió: “Me miraba en el espejo y no veía la realidad. No comía. Empecé con problemas hormonales, llegué a pesar un poco más de 40 kilos y los médicos se dieron cuenta de que no me estaba alimentando. En ese momento, mi autoestima estaba por el suelo”.

Nace una estrella

Desde muy pequeña, Fátima ha perseguido su vocación artística. Tenía sueños ambiciosos, eligiendo el camino del canto, el baile y, más tarde, la complejidad de la imitación, una disciplina que le otorgaría atención y contribuiría a perfeccionar su talento.