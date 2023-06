No se pierda la oportunidad de ver a Juanito & The Rondon en vivo este jueves 29 de junio. Foto suministrada/VANGUARDIA

No se pierda la oportunidad de ver a Juanito & The Rondon en vivo este jueves 29 de junio. Foto suministrada/VANGUARDIA

El test

Preguntas

1. Cuando conocí a mi pareja, sentí una atracción inmediata hacia ella.

A. Sí, en seguida sentí que tuvimos química.

B. Sentí atracción, pero no fue algo que me impactara al principio.

C. No, en realidad primero no me gustaba, pero luego se dieron las cosas.

2. Solemos ponernos de acuerdo en las decisiones que tomamos.

A. En general estamos de acuerdo en la forma de ver las cosas para tomar decisiones.

B. En algunas decisiones sencillas estamos de acuerdo, pero en otras nos cuesta encontrar un punto de encuentro.

C. Nos cuesta trabajo decidir y discutimos hasta que alguno de los dos toma la decisión por la pareja.

3. Debo reconocer que no me gusta su manera de vestir.

A. Al contrario, me gusta en general como se viste la mayoría de las veces.

B. No siempre se viste de forma adecuada, pero a veces no me importa tanto.

C. No me gusta su forma de vestir, he tratado de hacer que escoja mejor, pero no lo logro.

4. Me llevo muy bien con su familia y viceversa (mi pareja se lleva muy bien con mis padres y hermanos).

A. Sí. No es que estemos de acuerdo en todo, pero en general logro concordar con ellos.

B. Más o menos, así que trato de no verlos con frecuencia.

C. Para nada, tenemos una relación muy regular y procuro no verlos a menos que sea estrictamente necesario.

5. Cuando vamos a un restaurante, veces pedimos lo mismo sin quererlo.

A. Estamos de acuerdo en los platos y tenemos más o menos los mismos gustos.

B. No tenemos los mismos gustos, pero podemos ponernos de acuerdo.

C. No nos gusta lo mismo, cada uno pide lo que le gusta comer.

6. Discutimos muy poco y lo arreglamos fácilmente.

A. Sí, nuestras peleas son muy escasas y solo por lo necesario.

B. Discutimos con frecuencia, pero no es nada grave, se arregla con el paso de las horas.

C. Discutimos todo el tiempo y a veces nos cuesta pasar la página o llegar a un acuerdo.