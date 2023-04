Rafael Poveda revela la que sería la última entrevista del violador más peligroso del mundo, Luis Alfredo Garavito

“Cuando entrevisté a Luis Alfredo Garavito mi hijo tenía 10 años de edad, esa era la edad de sus víctimas y yo me imaginaba a mi hijo tan inocente, tan hermoso y me preguntaba: “¿cómo más de 200 niños como mi hijo fueron violados y asesinados?”, dijo el periodista Rafael Poveda, quien no podía dejar de pensar en su hijo Martín, cuando sostenía la primera entrevista con el violador y pedófilo más temido del mundo.

La obra, de 176 páginas, es el fruto de una investigación periodística en la que Rafael Poveda se enfrenta en un pulso psicológico con Garavito, ya no como periodista; sino como novelista.

“Un día mi periodista Kevin Pinzón, en enero del 2020 me llama y me cuenta que tiene a Luis Alfredo Garavito, yo estaba en una feria de televisión en Miami y me acerco a un cineasta que se llama a Gustavo Nieto Roa y le cuento, él me sugiere que lo entreviste y realice un libro”, reveló Poveda.

Y así, se dio el punto de partida de esta investigación exhaustiva y meticulosa con víctimas, familiares de los niños asesinados por esta bestia. Un material periodístico, que asegura Poveda, será invaluable para futuras investigaciones sobre este caso.

“Fue una experiencia muy difícil porque tú sientes el mal, tú lo tienes al frente de ti y estás tratando de descifrar porqué lo hizo, indaga Rafael, preguntas que intenta responder en su libro.