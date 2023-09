Reír para crear: Cómo transformarse en una fuente de creatividad

La risa también actúa como un catalizador social, promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo. En el entorno laboral, una atmósfera lúdica y relajada puede desmantelar las jerarquías rígidas y fomentar un intercambio de ideas más abierto y democrático. Al compartir risas, las personas se sienten más conectadas entre sí, lo que favorece una comunicación más fluida y, por ende, una sinergia creativa más efectiva.

No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que la risa tiene la capacidad de rejuvenecer nuestra perspectiva, devolviéndonos a ese estado infantil donde todo es posible. Cuando somos niños, nuestra creatividad no conoce límites; jugamos, imaginamos y creamos sin restricciones. Al reír, se evoca este espíritu lúdico y exploratorio, permitiéndonos ver el mundo con nuevos ojos, plenos de curiosidad y asombro.

