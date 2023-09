Sin palabras de por medio, la Motomami compartió una serie de fotos que resumirían cómo han sido los días recientes. Lo que más destaca es el ejercicio y actividad física que ha estado haciendo no sólo para ponerse en forma, sino también para tener la mente ocupada.

Después de más de un mes de haber confirmado su separación de Rauw Alejandro y el final de su compromiso de boda, Rosalía reapareció en las redes sociales con una gran sonrisa. La cantante había estado ausente durante todo este tiempo, sin hacer más comentarios sobre su relación o la canción que su ex escribió dedicada especialmente para ella.

En sus fotos, Rosalía luce tranquila, comiendo helado para calmar el calor y montando a caballo al aire libre. En medio del duelo de la ruptura con el cantante puertorriqueño, Rosalía no ha dejado de trabajar y está rodeada de gente que la inspira. Viajes en su auto con tapizado rosa, entrenamiento de box y algunas curiosas visiones en el cielo son otros momentos que compartió la cantante de 30 años, quien también sugiere haber teñido su cabello de color azul.

Rauw Alejandro y la canción que no volverá a cantar

Mientras Rosalía eligió alejarse de todo para superar el fin de su relación, Rauw optó por expresar su dolor a través de la música. A mediados de agosto lanzó el tema Hayami Hana (By Raúl), con versos directos para Rosalía, a quien le cantó a forma de despedida. “Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad”, se puede escuchar en su composición de más de cinco minutos.