Sandra Ospina, la diseñadora que vive en un mundo de Barbies

En 1981, la “Barbie Malibú Sunsational”, junto con la “Barbie Pink and Pretty”, fueron parte de la sensación del catálogo de la marca. Pero había una en particular, la “Barbie Western”, una vaquera, que terminó convertida en la más especial de la colección de quinientas Barbies de la diseñadora arquitectónica Sandra Ospina.

“Empecé a hacer mi colección despacio y cada una de las Barbies tiene una historia y un recorrido”. Quiero aclarar que no soy acumuladora, ni me obsesiono con la colección. Jugué con ellas, las desvestí, las bañé y les corté el cabello, así como pasa en la película”, dice Sandra, quien señala recibir algunas críticas por su afición, pero también muchos halagos, incluso mucho más hoy, que la película trajo de nuevo a Barbie al tope de popularidad.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de tener su colección y de ser conocida por ello, sucede cuando las jóvenes se acercan a su casa para entregarle sus Barbies y sus accesorios, para que Sandra los cuide.

“Hace poco, una chica que estudia física en la Universidad Nacional de Medellín me dejó su tesoro infantil, su casita de Barbie. Me dijo que quería que me quedara con ella que era toda su niñez. Eso me emocionó mucho y lloré junto con ella. Quedamos en encontrarnos si había algún evento o algo que la hiciera feliz y sabía que yo iba a cuidar mucho su casita”, cuenta Sandra.

Los fanáticos de Barbie no son pocos: para el estreno de la cinta en Bogotá, Sandra estaba invitada, la idea era llegar a la sala de cine en una limusina rosa, por supuesto, con la marca de Barbie.

Pero Sandra no pudo ir por motivos de salud. Es de fácil risa y también se conmueve rápido. Su colección sorprende y es imposible no recordar la infancia. Cuando se es niño o niña, es siempre soñar con ser todo lo que sea posible y hasta lo que parece imposible ser.