Se estrena la nueva temporada de Avísame cuando llegues

Lifetime presenta la segunda temporada de #AvísameCuandoLlegues (#TextMeWhenYouGetHome), la serie de crímenes reales de casos de mujeres que fueron secuestradas, atacadas e incluso asesinadas mientras estaban solas realizando sus actividades cotidianas como salir de compras, regresar de una fiesta o ir camino al trabajo. Los episodios se transmitirán de lunes a viernes a partir del 4 de marzo y contarán estremecedoras historias a través de emotivas entrevistas, acompañadas de recreaciones, mensajes de texto reales, registros telefónicos y otras pruebas. Cada episodio se desarrolla como una novela policíaca donde se investigan a todos los sospechosos para intentar atrapar al autor de los hechos. Como parte del compromiso de Lifetime para crear conciencia social y generar conversación sobre la prevención de la violencia hacia la mujer, el jueves 28 de febrero Lifetime realizó una conferencia de prensa virtual para la prensa latinoamericana en que participaron Shulamit Graber, destacada psicóloga, conferencista internacional y escritora; Ana Helena Saldaña, la joven mexicana sobreviviente de un ataque con ácido en su rostro y hoy activista; Fabiana Tuñez, especialista argentina en políticas públicas en violencia de género, nominada entre las 100 mujeres destacadas en el mundo en la lucha contra la violencia por ONU Mujer; y Martha Andrea Romero Reyes, Coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y del Programa de Prevención del Delito Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación. Según los datos estadísticos presentados por cada país, las cifras de feminicidios resultan alarmantes. Durante 2023 en Chile hubo 101 casos, en Argentina 334, en Colombia 525, en México 848 casos y en Brasil 2301, sin contar la desaparición de mujeres que, al no ser encontrados sus cuerpos, no son consieradas en estas cifras de feminicidios. Durante el encuentro con los medios la primera en exponer fue la activista mexicana Ana Helena Saldaña, quien tras sobrevivir a un ataque con ácido en su rostro el 12 de noviembre del 2018 en la Ciudad de México, ha convertido su caso en una bandera de lucha para lograr un cambio en las leyes de su país para que estos delitos fueran tipificados y condenados por la justicia. "Cuando conozco a Carmen Sánchez, que en aquel entonces ya llevaba una lucha de 5 años tratando de ser escuchada y siendo completamente ignorada por todas las entidades jurídicas de este país. Y es cuando yo me doy cuenta de que esto es un problema, pues que no solamente me está sucediendo a mí, que seguramente había otras víctimas. Que no solamente habían pasado por el infierno que es sobrevivir un ataque con ácido, sino que también estaban enfrentándose a un sistema que no contemplaba en la ley estos casos ni tampoco nos ofrecía herramientas para defendernos ante una situación como ésta, es cuando me reúno con un equipo y empezamos a platicar sobre cuáles eran las opciones para poder hacer un cambio real. A mí no me interesaba como tal arreglar la situación para beneficiarme a mí. Lo que más me importaba era poder hacer un cambio que realmente pudiera ayudar a otras víctimas, no solamente en mi caso. Quería traer conmigo a todas las que estuvieran pasando una situación parecida y es así como empieza la lucha y la construcción de esta ley ácida. El 21 de noviembre de 2019 es aprobada en el Congreso local y al menos en la Ciudad de México es ley", expuso Ana Saldaña.

Fabiana Túñez, quien fuera directora ejecutiva del Instituto Nacional de Mujeres en Argentina y experta en temas de violencia de género agregó que “Necesitamos profundizar políticas públicas. La temática de violencia de género no está considerada como debería considerarse para llevar adelante políticas públicas indispensables para poder empezar a erradicar la violencia de género, y cuando digo empezar lo digo, porque erradicar la violencia de género nos va a llevar mucho tiempo”. Para Martha Romero, Coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y del Programa de Prevención del Delito Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, es muy importante tener en cuenta una metodología de caracterización de agresor y de víctima. “Esas caracterizaciones de agresores machistas, el ejercicio del control, del poder, del dominio, es lo que nos empieza a hacer sentir que efectivamente tenemos que empezar a indagar. Si efectivamente tenemos personas que, a través de ese control, de ese ejercicio de poder, pueden estar siendo sometidas, ahí empezamos a caracterizar a nuestros agresores. En Colombia estamos trabajando mucho en empezar a identificar este tipo de situaciones, no solamente el agresor, sino también el perfil de la víctima. Ese perfil de sumisión, de persona que invisibiliza y después claramente se crean unos contextos en donde se sale de las manos, ciclos de violencia donde ya nuestras mujeres tienen que pedir ayuda. Podemos empezar a pensar que una mujer puede estar en riesgo cuando tiene una relación de sumisión, de control de poder, no solamente sobre ella, sino sobre su entorno o sobre su grupo familiar. Entonces ahí es donde empezamos a identificar esas situaciones de esos perfiles de los agresores. Pero también asociadas a las características de las víctimas. Entonces, el perfil del agresor sí me sugiere que tengo una alerta, pero el perfil de la víctima me puede complementar esa investigación dándome a entender que tiene características de vulnerabilidad. Esta víctima va a ser mucho más fácil que se continúe o se perpetúe esa agresión”, comentó la experta de Colombia. La Psicóloga mexicana Shulamit Graber, quien ha trabajado con personas que han sido violentas o que han vivido violencia, agrega a la conversación que las situaciones de violencia son parte de una relación de desigualdad, y que hoy tienen mucho que ver con la cultura patriarcal y el poder. “Es esta normalización de estructuras patriarcales como que el hombre sólo por ser varón tiene ciertos derechos y se sigue normalizando las jerarquías de poder y los roles de género establecidos por la sociedad, y justamente, para poderla detectar tenemos que estar mucho más atentas como sociedad a estos cambios de comportamiento en las personas. Por ejemplo, cuando sentimos que hay miedo, cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, cuando se aíslan, cuando vemos algún golpe o una lesión, es entonces cuando nosotros mismos tenemos que ayudarles a sacar la voz a estas personas que han sido víctimas de violencia”, explicó la psicóloga mexicana. Asimismo, se refirió a la importancia de saber que la violencia se define como cualquier acto que resulte de un daño físico, sexual o psicológico, entre los que se incluyen amenazas o acción, aspiración de libertad, tanto a nivel público como privado. “No solamente porque sea algo privado, no tiene el peso que tiene lo público. Esto es muy importante”, enfatizó Shulamit Graber.