Pero Juan Carlos solo vive el día a día y no parece querer tener un compromiso mucho más serio con Susana, lo cual está empezando a aburrirla.

Y no es que esté hablando de casarse: Susana lo que quiere es tener proyectos en común con Juan Carlos, tales como ahorrar juntos para viajar, por ejemplo.

Juan Carlos* y Susana* llevan saliendo ya cinco años, pero para ella, la relación no parece “ir a ningún lado”.

¿Qué hacer si su pareja no tiene proyectos con usted? El psicólogo Fernando Moreno le recomienda expresar sus planes individuales y luego ahondar en el motivo por el cual su pareja no tiene proyectos a su lado.

Pero para Susana vivir el día a día no es suficiente.

Las expectativas poco realistas y las posturas intransigentes son signos de una relación que no tiene futuro, explica el psicólogo Fernando Moreno.

“Una relación adulta implica tener en cuenta aspectos como el tiempo, las finanzas, el afecto, la atracción y las proyecciones personales. Estos elementos son los que dan sentido y solidez al amor, y permiten soñar y alcanzar metas e ilusiones en pareja”, indica.

Y agrega que el amor que nos hace crecer es aquel que tiene la capacidad de darnos seguridad y confianza, independientemente de si las metas profesionales juntos son diferentes.

Dice la clave es cómo se siente cada persona en la relación, sin pensar en nada más.

“Puede ser que usted viva un amor donde no haya metas claras a largo plazo, pero si además es un amor que le hace caminar sobre las arenas movedizas del no sé, del dame tiempo, del yo te amo pero..., son amores que no tienen futuro”, advierte Rueda.

* Nombres cambiados a petición de las fuentes.