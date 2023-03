$!‘Severo Sinvergüenza’: Habló la mujer que generó el polémico video en redes sociales

“Yo soy quien se levantó la camisa, la que muestra los senos, es cierto. Yo fui con un amigo, ya conocíamos sobre el local por referencias en Medellín. Queríamos conocer y allí nos ofrecieron con show o sin show y decidimos grabar. Con show costó como $30.000 para una persona. Y sin show no sé cuánto vale un waffle porque yo quería el show”, aseguró la mujer en diálogo con Caracol Radio.

Seguidamente la mujer narro su experiencia “Te preguntan si lo quieres de chocolate blanco u oscuro o si quieres lechera y ahí hace el show que ustedes vieron en el video. Yo dije que me quería levantar la camisa y pues sí”, aseguró la mujer al decir que se sintió muy cómoda con la situación.

“Nos echamos a reír (con los amigos) porque si vas a ese tipo de local sabes lo que puedes encontrar. Si tú vas es porque quieres vivir una experiencia. Esto fue entre las seis y ocho de la noche, no me acuerdo muy bien. Ese video fue en noviembre del año pasado”, agregó.

Le puede interesar: Video: Bogotá acepta “la propuesta indecente” del “Rey de la Bachata”, Romeo Santos

“Yo tenía un pantalón de cuerina”, afirmó, al indicar que otras imágenes que la muestran sosteniendo relaciones sexuales no corresponden con la verdad. “Pienso que cada quien decide qué quiere ver y pues sí, estoy cómoda, porque las personas que se dan esa mala vida pensando esconden ciertas cosas en ellos. Cada quien decide lo que quiere hacer y yo no lo vi mal”, acentuó, al indicar que su madre vio las imágenes y no le dijo nada.

Posteriormente, Camila Aponte, administradora y dueña del local de postres, aseguró que lo sucedido con Stefany Star constituye un error por parte de ellos. “Él ni pudo dormir porque sabe que se equivocó. Pero él sigue con nosotros, es una pieza clave del equipo, es muy buena persona y cometió un error”, aseguró.

De igual forma, y a instancias de la emisora, pidió ayuda para recuperar las cuentas cerradas en redes sociales. De hecho, dijo, muchas personas abrieron cuentas en Instagram de ‘Severo Sirvengüenza’ que no son de ellos.