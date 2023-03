¡Sí! Paul McCartney regresa a Colombia

Un inesperado anuncio realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá en la mañana de este viernes, con un concierto de Paul McCartney en Colombia para el mes de diciembre.

Así lo afirmó la secretaria de Cultura, Catalina Valencia, quien no dio más detalles sobre el día de exacto del segundo show que daría en Colombia el exbeatle, pero que seguramente repetirá en el estadio El Campín, el escenario más idóneo para una presentación de esta magnitud.

Esto se da tras la cancelación del anunciado concierto de McCartney en la ciudad de Medellín en 2017, que se canceló, según la versión oficial, por problemas logísticos, pero más adelante se aseguró que había sido por sus bajas ventas de boletería.

Regresa once años después de su primer y hasta el momento único concierto que el artista británico ha realizado en Colombia, el 19 de abril de 2012, en el estadio El Campín, interpretando lo mejor de su repertorio con The Beatles, sus obras en la agrupación y su extensa carrera como solista.

Un espectáculo que hace parte de la programación cultural, recreativa y deportiva 2023 de la ciudad, con un catálogo con más de 100 grandes espectáculos y de 5000 eventos artísticos, culturales, patrimoniales y recreo-deportivos.

Bogotá se sigue posicionando entre las y los artistas como una parada obligatoria en sus giras. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el valor agregado de la cultura y la economía creativa en Bogotá superó los $13 billones de pesos, cifra que representa el 5,2% del total del valor agregado de la ciudad.

Entre 2020 y 2021, el valor agregado de las actividades culturales y creativas creció 13,7%. Por su parte, el sector de la construcción decreció 2% y el sector financiero y de seguros creció 3,4% en Bogotá. Según la Cuenta Satélite de la ciudad, Bogotá aporta el 61% del valor agregado de las actividades culturales y creativas de todo el país. En artes escénicas, Bogotá concentra el 30% de la oferta total a nivel nacional.

Además, durante 2022 se realizaron en eventos de teatro, música, danza, arte, magia y circo sin animales, lo que generó recursos por $268.000 millones en boletería de eventos, de estos, $26.800 millones corresponden al recaudo de la Ley de Espectáculo Público que están destinados para la redistribución y reinversión en infraestructura.

“Una semana como esta hace tres años me reuní con los empresarios culturales para decirles que teníamos que cerrar Bogotá, y en ese momento fue muy doloroso y una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, y hoy estamos acá para celebrar que Bogotá es la capital de los grandes eventos culturales y deportivos. Hoy quiero reiterar he aprendido a querer a muchos héroes sin capa y unos de esos son los empresarios y empresarias de la ciudad que nunca se rindieron y que fueron muy resilientes”, afirmó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Este año, Bogotá contará con espectáculos como Estéreo Pícnic, Hombres G, Cirque du Soleil, la despedida de Les Luthiers, los 30 años de ‘El amor después del amor’ de Fito Páez, Rock al Parque, Noche de Museos, Juegos Panamericanos Juveniles, cumpleaños 85 de La Media Torta, Hip hop al Parque, Copa Libertadores Femenina, Navidad Local, entre otros.

De esta forma, Bogotá se diferencia de otras ciudades porque el ecosistema cultural tiene una red de más de 100 centros culturales entre públicos y privados, más de 150 espacios para la lectura, entre bibliotecas públicas y librerías privadas, más de 110 teatros y espacios para las artes escénicas, 161 espacios de circulación como galerías y museos.