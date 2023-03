$!“Si yo contara y con pruebas, le daría un giro a todo”: la advertencia de Laura Ojeda a Day Vásquez

Lo que comenzó como una amistad desinteresada, un intento de “ayudar” a una de sus amigas, terminó siendo un arma de doble filo para este presunto trío amoroso. Y es que para Nicolás Petro no han sido nada fácil estos días, pero para su exesposa, Day Vásquez, y su nueva novia, Laura Ojeda, tampoco.

Luego de las declaraciones de Vásquez, todo se ha concentrado en las mujeres con las que el hijo del presidente está involucrado, una por ser su ex, la otra por ser su novia y estar embarazada de él.

Y aunque todo tiene que ver con el tema político y judicial en el que se encuentra el mayor de los Petro, las indirectas de Laura Ojeda hacia Day Vásquez no paran desde el día uno, cuando, a través de Twitter, afirmó que el amor todo lo podía y que vencerían cualquier adversidad.

Pues bien, al parecer, la abogada barranquillera (Laura) está ejerciendo su profesión y de gratis, peleando por la inocencia del padre de su hijo. En esta ocasión con una fuerte advertencia acerca de algo que según ella puede cambiar el giro de la historia.

En su perfil de Instagram respondió lo que un usuario le preguntaba: ¿A qué bando hacer parte si era amigo de ambas? Su respuesta algo dejó en evidencia el disgusto que siente hacia las revelaciones y la posición que ha tomado la exesposa de Nicolás Petro al acusarlo.

Comenzó escribiendo: “Mi querido, tienes que ser imparcial, esto no se trata de bandos. No juzgo a nadie, no cometería el mismo error que muchos cometen y menos por hablarle a equis persona”.

Y agregó: “Lamentablemente, en esta historia tiene ventaja quien primero la cuenta, el lobo siempre será el malo en manos de caperucita y las verdades únicamente la saben los implicados”.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los internautas fue la conclusión de su mensaje: “Si yo contara y con pruebas le daría el giro a todo esto, pero como no es una telenovela”.