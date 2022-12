Siete claves para manejar las crisis emocionales en las fiestas de fin de año

Sumerja sus manos en hielo o tome una ducha caliente y haga ejercicio físico o ejercicios de respiración, esto le permitirá enfocarse en otras cosas.

La mayor preocupación son los posibles intercambios de enojo: la polarización política y la economía son solo algunos temas de conversación potencialmente explosivos cuando se interactúa con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Y no falta el sobrinito poco empático y mal educado, la abuela demasiado quisquillosa, el yerno que no se contiene con la bebida y los comentarios poco apropiados, así como la tía indiscreta que no deja en paz a nadie.

Lucía del Pilar Rivera, médica psiquiatra de Colsanitas le ofrece siete herramientas que, si bien no reemplazan un proceso psiquiátrico o una psicoterapia, ayudan a manejar las crisis mentales, siempre y cuando la persona que presenta un episodio depresivo o de ansiedad esté en capacidad de hacerlas bien y la situación lo permita.