Siga estas recomendaciones para evitar una intoxicación por consumo de pescado durante Semana Santa

Muchas intoxicaciones producidas por alimentos pueden mejorar con medidas de cuidado generales. No obstante, es recomendable acudir inmediatamente a urgencias o solicitar atención médica domiciliaria. En estos casos, se debe prestar especial atención si la diarrea es persistente y, más aún, si se asocia a vómito que no cede, fiebre mayor de 39 grados continua o sostenida y la presencia de otros síntomas como alteraciones del estado de conciencia o convulsiones. La asistencia de un profesional de la salud permitirá tratar efectivamente el agente patógeno mediante la solicitud de algunos exámenes y la administración de medicamentos.

- Compre seguro: es recomendable comprar los alimentos en establecimientos de confianza, evaluando las condiciones higiénicas del lugar. Lo mejor es no adquirir los productos en puestos ubicados en la calle ya que es importante tener en cuenta que no cumplen con las medidas mínimas de conservación: limpieza, refrigeración y congelación.

Tips para comprar seguro

Pescado seco: por su condición de alimento procesado debe estar debidamente empacado, rotulado y, en lo posible, contar con registro sanitario del Invima para su comercialización. Debe presentar un color entre blanco y amarillo, sin pigmentos diferentes ni olor a amoniaco

Pescados frescos: consistencia firme, ojos oscuros, brillantes y vidriosos, no hundidos ni blancos; piel sin laceraciones con escamas abundantes, relucientes y difíciles de retirar, es decir, que no se desprenden al tacto; branquias o agallas de color rojo brillante, nunca marrón; olor característico a pescado fresco que no presenta indicios de descomposición.

Mariscos: los camarones y langostinos crudos deben ser de color gris, si están precocidos deben presentar un color rosado claro. No deben estar babosos o resbaladizos. Los crustáceos como la langosta, la jaiba y el camarón deben tener su caparazón duro. Constate su apariencia, olor, textura y color habitual.

Enlatados: deben tener un rótulo etiquetado completo, que presente como mínimo la siguiente información: nombre del producto, lote, registro sanitario, información del fabricante y/o importador y fecha de vencimiento impresa en el rótulo o la lata y no mediante adhesivo o que presente señales de adulteración. Verifique que el envase no presente abombamientos, oxidación, perforación o abolladuras y siga las indicaciones de consumo una vez se destape el producto.