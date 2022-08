Solidaridad: el rasgo que nos hace crecer emocionalmente

Durante los difíciles momentos que vivimos durante la pandemia por el COVID-19, en todo el mundo vimos ejemplos de solidaridad y, por supuesto, Santander, a quienes muchos estereotipan como un departamento de personas “individualistas” y “envidiosas”, también mostró que no se ajusta a los clichés.

Iniciativas como “El tamalito solidario”, liderada por el actor Carlos Laguado; la “red de mercado solidario” de Albeiro Vargas Romero para los ancianos, o la “Tapatón” por los animales en cabeza de María Alejandra Prada, nos demuestran que la solidaridad hace parte de lo que nos hace crecer como seres humanos.

Por ejemplo, una persona con graves limitaciones físicas, como lo muestran sus restos, llegó a la vejez hace 500.000 años en la Sima de los Huesos, en Atapuerca (España).

¿Cómo lo logró en una época sin la tecnología actual? Con la ayuda de sus congéneres, según explica Ana Gracia, investigadora del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos y coautora del estudio publicado en 2009 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Es decir, desde siempre hemos querido ser solidarios.

Por su parte, el sociólogo Antonio Acevedo le contó a Vanguardia que “el concepto de solidaridad es un concepto muy antiguo. Desde los orígenes de la sociología se habla de una solidaridad mecánica y una solidaridad orgánica, un concepto que hace referencia a ayudar al otro sin recibir nada a cambio. Es un concepto de desprendimiento y de total adopción a las causas y a las necesidades de los demás en la sociedad individualista, capitalista. Este concepto tiene muchas trabas porque predomina más el individualismo, entonces es un concepto revolucionario”.

El experto añade que “Ser capaz de desprenderse de lo que tiene para resolver las necesidades del otro es un concepto muy ético, muy político, que nos sitúa en la posibilidad de mirarnos en el espejo del otro, de la sociedad en la cual a veces somos ajenos y tenemos sentimientos ajenos a ella”.

Por otro parte, el experto se refiere a aquel cliché de que los santandereanos no somos solidarios, sino más bien individualistas: “es un rasgo de toda la especie humana. No podemos identificar y estigmatizar a una región como individualista o egoísta porque esa región tenga una manera de ser, un ictus, que la caracteriza como tal”.

Acevedo aclara que “la solidaridad se manifiesta en los grandes momentos de catástrofe nacional y en ese sentido depende mucho de los ordenamientos políticos, jurídicos sociales, culturales. Hay sociedades más solidarias ya que depende del contexto político en el cual se encuentre esa sociedad. Las manifestaciones de solidaridad serán mucho más altas o mucho más bajas de acuerdo con ese orden político de la sociedad”.

A continuación, algunas de las cosas más bonitas que las personas han hecho por solidaridad a otros seres vivos.