Supuesto médium asegura estar poseído por Darío Gómez

Se trata de un hombre que se hace llamar Coach Clarividente en sus redes sociales, donde se denomina “maestro vedico y tibetano”.

En el clip se ve al creador de contenido vestido con una túnica y con los ojos cerrados, mientras supuestamente está poseído por el Rey del Despecho.

Por medio de él, el fallecido artista, aparentemente, dice que está muy contento, que está descansando en paz en una especie de paraíso y agradece a los colombianos por estar pendientes de él.

“Estoy tranquilo, estoy descansando en paz. Yo me siento muy orgulloso, muy honrado de que me hayan mostrado en el féretro. Estoy muy agradecido con mis fans, con la gente que me sigue”.

Coach Clarividente, supuestamente, poseído por Darío Gómez. Al final una mujer le pide a Darío Gómez que a través del médium cante un pedazo de una de sus canciones.

Tras negarse un par de veces, afirmando que se tiene que ir, accede a cantar un pedazo de ‘Nadie es eterno’.

Después viene la parte que más indignó a los colombianos.

Y es que Coach Clarividente hace gestos exagerados, como si se estuviera ahogando, mientras se agarra el lado izquierdo del pecho y quien lo graba le pregunta al “maestro” si algo le sucede.

