Después de varios meses de espera, The Last of Us ha llegado por fin a las pantallas de televisión y la respuesta del público ha sido favorable para esta adaptación del videojuego del mismo nombre. El inicio de esta producción mostró una introducción tensa y emocional a este mundo postapocalíptico y dejó a los espectadores con ganas de más, a pesar de que el primer episodio tuvo una larga duración: una hora con 25 minutos. El mismo ya se puede ver en HBO Max.

El primer capítulo ha tenido una puntuación casi perfecta, el sitio de medición Rotten Tomatoes le ha dado a este show de televisión 99% de aprobación y lo ha calificado como “un comienzo memorable”.

El episodio estreno introdujo al público a la vida de los protagonistas, Joel y Ellie. Se mostraron parte de sus orígenes y sus objetivos, así como su plan para sobrevivir ante la amenaza zombi. Tan salvaje como fue el inicio, el resto de la temporada promete traspasar esos límites y ser aún más emocionante, con todo tipo de personajes. Como dice una de las premisas de la serie “en este mundo, nadie es exactamente quien parece ser”.

Para todos aquellos que no pueden esperar una semana para saber que sucederá en esta historia, HBO Max ha presentado un adelanto de lo que el espectador podrá ver en el segundo capítulo.