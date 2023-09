La anticoncepción desempeña un papel fundamental en la vida de muchas personas al evitar embarazos no deseados y permitir que se disfrute de una vida sexual libre y responsable. En el mundo existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos, algunos disponibles sin receta médica y otros que requieren supervisión profesional o incluso intervención quirúrgica. La información completa y la orientación de un profesional de la salud son esenciales para tomar decisiones informadas.

¿Qué es? Una cubierta de látex que forma una barrera entre el semen y la vagina o el ano, evitando la transmisión de espermatozoides y algunas infecciones de transmisión sexual (ITS). Su eficacia es del 82% y se usan uno por cada relación sexual. Entre sus beneficios están la protección contra ITS, fácil de usar y disponible en diversas formas y tamaños.

¿Qué es? Una cirugía ambulatoria para cauterizar las trompas de Falopio y evitar embarazos. Su eficacia está en un 99% y es un método definitivo para mujeres que no desean tener más hijos. Entre sus beneficios está que es una operación muy sencilla y sin necesidad de hospitalización.

Vasectomía/Método definitivo:

Es un procedimiento para cortar o ligar los conductos deferentes en hombres que no desean tener hijos. Su eficacia está en un 99%. Y es un método definitivo para hombres que no desean tener hijos. Entre sus beneficios está que no afecta la capacidad de erección ni la eyaculación.