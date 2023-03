Tres hermanas santandereanas están listas para la Semana de la Moda de Guatemala

Nacida en 2018, la marca Tresconcuento surge como respuesta a una necesidad de muchas personas de encontrar prendas modernas y cómodas en tallas grandes. Con el tiempo, la marca evolucionó para ofrecer moda versátil y cómoda para personas de todas las tallas y estilos.

“Siempre he sufrido del sobrepeso, siempre me cuidé de no verme mayor en mi forma de vestirme, por eso siempre busqué ropa para que, a pesar de estar gordita, pudiera verme moderna. Eso lo transmitimos a nuestras clientes”, explica Claudia Vargas, una de las creadoras de Tresconcuento.

La marca comenzó a exponer sus diseños en varias partes del país, incluidos showrooms en Bogotá, donde Sebastián Fernández, la marca personal de Manlyweek, las contactó para participar en la Semana de la Moda de Guatemala.

“Recibimos con muchísima felicidad que nos hayan invitado a participar porque es la manera de internacionalizar la marca. Es la forma de ir creciendo y de afianzar la confianza en nosotras mismas al darnos cuenta que ven con el potencial de llevarnos a representar al país en estos escenarios”, señala Claudia.

El país centroamericano cuenta con una rica cultura textil y artesanal, lo que lo convierte en un importante centro de moda en la región y de la Semana de la Moda de Guatemala, que este 2023 se realizará del 22 al 25 de marzo próximo, evento que reúne a diseñadores de moda nacionales e internacionales, modelos y amantes de la moda de todo el mundo.