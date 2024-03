$!Un mes después, no se sabe nada de Ana María Knezevich en España

A medida que pasa el tiempo y el teléfono sigue sin sonar, el rastro de la estadounidense de origen colombiano Ana María Knezevich, desaparecida hace un mes en España, se va apagando. De forma paralela a la investigación policial, familiares y amigos tratan sin éxito de encontrar un hilo del que tirar.

Da igual que su rostro estampado en un cartel circulara por los ojos de millones de personas, que la alerta de su desaparición se colocara en la red de cajeros automáticos Euronet, que se replicara su foto miles de veces al día en varios países del continente, o que abriesen un correo anónimo exclusivo para su caso. Nadie sabe dónde puede estar.

“En la mayoría de las desapariciones, cuando no hay señales durante un plazo largo, como un mes, es indicativo. Está claro que no se trata de una desaparición voluntaria y da para pensar que el desenlace puede no ser bueno”, comenta en declaraciones a EFE Juan Manuel Medina, abogado con experiencia en este tipo de casos.