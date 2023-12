Por expresar su punto de vista, la joven recibe mensajes negativos que no han sido un obstaculo para que ella continúe haciendo contenido digital. El pasado 30 de noviembre, publicó un video en contra de la reforma a la salud. “#LaSaludAgoniza | Aquí les dejo dos de las tantas razones para oponernos a la reforma a la salud. NO dejemos nuestra salud en manos de los políticos. Digámosle ¡NO a la reforma a la salud!”, afirma en su publicación.

En respuesta al clip, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado y le respondió. “Debo responder a este mensaje... No es con la mentira. ¿Quién dijo que solo habrá un proveedor del servicio? Habrán miles de prestadores de salud, la mayoría privados en todo el país. ¿Quién dijo que el paciente no podrá elegir? La reforma establece el principio de libre elección del paciente de su médico o médica. No le mientan a la ciudadanía, respétenla”, comentó en la red social X, el mandatario.