Víctor Políglota: Un idioma no se estudia, se vive

En un mundo globalizado, dominar más de un idioma se ha convertido en una habilidad invaluable. Sin embargo, para muchas personas, el proceso de aprenderlos puede ser desafiante y frustrante. Es aquí donde entra en escena Víctor Babiloni, un verdadero pionero en el campo del aprendizaje de lenguas, cuyo enfoque innovador está cambiando vidas en todo el mundo.

Víctor Políglota, como es conocido este joven revolucionario, a sus 33 años rompió los esquemas al asegurar que aprender idiomas no es cuestión de gramática, sino primero de vivencia. Esta filosofía la creó tras estar varios años en países europeos como Italia, Francia, Alemania, Polonia y Portugal, donde aprendió a dominar varios idiomas y decidió crear un método para ayudar a otros a superar las dificultades de comunicación.

Víctor comprendió las dificultades que enfrentan las personas al intentar dominar una nueva lengua. Después de años de experiencia personal y observación, decidió dedicarse a ayudar a otros en su viaje hacia la fluidez lingüística, pero con un enfoque radicalmente diferente. Y es que según un estudio publicado en 2021 por la revista Frontiers in Psychology, las razones psicológicas y cognitivas detrás de las dificultades para aprender un nuevo idioma están: la ansiedad por el aprendizaje, la falta de motivación, la edad y los factores cognitivos (memoria y atención).

"La gente normalmente cuando aprende idiomas, lo que hace es ir a la tradicional academia, tomar sus clases de gramática, etc. Yo me enfoco es en el proceso, no en la gramática, guío a las personas en la introducción del idioma día tras día, para que de manera natural el cerebro lo vaya asimilando", explica Babiloni.

