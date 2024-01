Video: Al ritmo del vallenato se burló de los precios disparados de la luz en el Caribe

Las múltiples quejas de los ciudadanos por los altos precios de la luz en el Caribe son una constante a través de las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió la forma en la que uno de ellos hizo el reclamo ante la tarifa de este servicio público en Valledupar por parte de la empresa Afinia.

Con el acompañamiento musical de la guacharaca, la caja y un acordeón, Julio Oñate Martínez, conocido por sus composiciones e investigaciones sobre la música vallenata, alzó la voz de protesta por medio del canto y describió la situación que afecta a los ciudadanos en esta zona del país.

“No puedo tomarme un trago, esto pa’ mi es una cruz, si todo lo que me gano, es para pagar la luz. Afinia me tiene loco, Afinia me va a matar, yo vivo apagando foco y la cuenta sube más. Cuando llega la factura, eso sí es cosa terrible, Afinia es una tortura, que es peor que Electricaribe”, cantó Oñate Martínez a través de un video difundido en redes sociales.

