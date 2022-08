Video: Alejandro Marcovich un gigante del rock latinoamericano

En una entrevista exclusiva para Vanguardia, el genio de la guitarra Alejandro Marcovich contó detalles inéditos de su vida artística y habló de su relación con sus excompañeros de Caifanes.

Alejandro Marcovich es considerado por muchos como aquel guitarrista que incorporó los sonidos eléctricos y potentes del rock argentino con la música popular mexicana. Este particular sonido quedó impregnado en tres de los cuatro discos más importantes de la agrupación Caifanes: El Diablito, El Silencio y su obra cumbre el Nervio del volcán.

En la gira de promoción de este último álbum en 1995, Caifanes visitó seis ciudades de Colombia, entre ellas Bucaramanga, en donde interpretaron éxitos como Afuera, Miedo, la Célula que explota y quizás la canción más querida por todos los fans Aquí no es así.

Para ese entonces la fama del grupo mexicano sobrepasaba fronteras y los ubicaban como la mejor agrupación del rock en español. Pero la mala fortuna llegaría ese mismo año cuando debido a serios problemas entre Marcovich y sus compañeros, el vocalista y hasta ese entonces líder de Caifanes, Saúl Hernández, anunció la separación de la banda.

Luego de esta ruptura han venido algunas reuniones esporádicas con sus antiguos camaradas, sin embargo, Alejandro continuó su carrera en solitario dedicándose a sus proyectos personales y a la producción musical.

En su visita a Bucaramanga después de casi 27 años le preguntamos al maestro Alejandro:

¿Cómo ve el rock latinoamericano?

“En relación con el rock, yo no estoy tan seguro que sea un representante del mismo, yo hago mis cosas desde que inicié mi carrera”. “Pertenezco a ese movimiento, pero siempre haciendo lo que mi propia ideología musical me llama hacer”.

“Desde muy joven quise hacer una guitarra que sonará a Latinoamérica. Entonces en cierto sentido la gente piensa que es rock, pero yo creo que es música latina electrificada”.

Recorrido como solista

“Después de terminar con Caifanes, he sacado dos producciones, Nocturnal y Alebrije, las cuales, continúan con el discurso de mi guitarra, en la manera en que organizo las ideas, los arreglos y los solos”.

Por otra parte, “he participado con varios artistas, pero tengo que ser enfático, yo no soy un guitarrista de sesión, cuanto me invitan es para que toque como Alejandro Marcovich”. ¿Alebrije suena a Caifanes?

“Yo no podría decir que Caifanes suena a mí, porque éramos varios integrantes”. “Alebrije suena a mí, porque yo compuse, grabé y produje ese disco”. “Muchas personas cuando escuchan Alfombra mágica me dicen, es que suena Afuera, suena a Caifanes y yo les digo, lo que pasa es que ustedes identifican a Caifanes con el sonido de mi guitarra, pero no suena a Caifanes, suena a mí”.

¿Cómo es el proceso de composición de Alejandro Marcovich?

“Una vez compuse una canción manejando en medio del tráfico”. “Normalmente, compongo en mi casa, sobre mi cama, en calzones, con mi guitarra eléctrica desenchufada, me ayudo de papel y lápiz y listo a componer”.

“Cuando compones solo, partes de una estructura conceptual de una canción muy minimalista, unos acordes, una letra y su melodía. A diferencia de cuando compones con varios músicos, pues, hay canciones que surgen de la interacción de todos los integrantes, Aquí no es así, surgió de mi guitarra, Alfonso André empezó hacer un ritmo y de repente Saúl Hernández agarró su bajo y tarareo una melodía y esto dio como resultado este éxito musical”.

Si tuviera que elegir una canción del Nervio del volcán, ¿cuál sería?

“Yo creo que la canción más representativa de este álbum es Aquí no es así y, además, porque le tengo mucho cariño a las cosas que hacíamos juntos”. “Yo creo que, Aquí no es así, es una canción muy importante en el panorama del rock en español, porque es única”.

Para finalizar la entrevista le preguntamos al maestro:

¿Ser o no ser un Caifán?

“Yo pienso que antes que ser o no ser parte de una agrupación está la música. Yo me considero un músico polifacético, un músico que sabe ser protagonista, que sabe aportar, que sabe trabajar en equipo. Yo creo que en Caifanes, más allá de caernos bien o mal, porque si nos llevábamos muy mal, pudimos hacer un trabajo de equipo que trascendió generaciones”.

Alejandro termina su paso por Colombia en la ciudad de Bogotá, acompañado de la agrupación "Llena tu cabeza de Rock" con quienes interpretarán todos sus clásicos. Por último, el maestro espera regresar pronto para dar un show por todo lo alto, al mejor estilo Marcovich.