“Él me tumba sobre la cama y me empezó a ahorcar, a golpear, a pegarme puños en la cara y a tratarme mal. Se viene encima mío, me pega, me ahorca y me tapa la boca, adicional a eso empieza a escupirme mientras me dice que pelee por algo tratándome mal”, relató la víctima a Noticias Caracol.

Riveros afirmó que esta no fue la única vez que sufrió maltrato por parte de su expareja, sino que durante seis meses vivió un infierno de abuso físico y psicológico. Además, denunció que el hombre la secuestró y le robó sus pertenencias, como sus celulares, para evitar que se comunicara con su familia o con las autoridades.