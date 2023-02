Pasos para crear tu dinosaurio profesional y compartirlo en WhatsApp

- Dirígete a esta web desde tu celular: https://midjourney.com

- Presionar “Join the beta”.

- Tras ello deberás loguearte con tu cuenta de Discord. Si no la tienes, debes crearte una para continuar con los demás pasos.

- En el pequeño buscador de la parte izquierda debes escribir la palabra: newbies125.

- Ahora te aparecerá una flecha hacia abajo y un símbolo “+”. Pulsa sobre ella y debes escribir: /imagine

- En ese momento se te mostrará: /imagine (prompt__)

- Dentro del paréntesis deberás escribir las características de tu dinosaurio. Recuerda que debes hacerlo en inglés: mini dino, black shirt, reading the newspaper in the street.

- Selecciona Enter y espera a que la aplicación haga el trabajo. No cierres la página hasta que esté al 100% de carga.

Finalmente, cuando culmine podrás ver tu dinosaurio profesional listo para poder compartirlo en WhatsApp con tus amigos.

