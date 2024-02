Video: Detienen a influencer por atacar a su novio del colegio

En las últimas horas, ha surgido un creciente interés en la historia de Geraldine ‘N.’, una joven que presuntamente intentó agredir a su exnovio.

Según informes de algunos medios de comunicación, la mujer de 19 años estaba involucrada sentimentalmente con un individuo conocido como ‘El Bola’, quien se sospecha es un sicario.

Juntos, intentaron agredir al exnovio. Las autoridades de la Ciudad de México lograron detener a Geraldine para que enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Lea también: Video: Nuevo capítulo en caso de infidelidad con agente de la Sijín

Dos videos fueron adquiridos por el periodista mexicano; uno revela la conducta de Geraldine en sus redes sociales, mientras que el otro documenta el instante en que los agentes de la capital del país llevaron a cabo su arresto. Hasta ahora, estas grabaciones han alcanzado más de 800 mil reproducciones

Algunos de los comentarios en el post se pueden leer comentarios tipo: “En menos de una semana sale”, “Será mi imaginación o también lo notaron? A cada segundo la gorra y la trompa le crecen más”, “Les prometo que oigo esa música y me taladran los oídos y hasta siento que me robaron la cartera” o “Que hace una morra de 19 con un we de secu! Por eso Diosito nos va a mandar otra pandemia”.