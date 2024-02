Video | El dramático rescate de una perrita atrapada en la puerta de anticolados de Transmilenio

Frente a esta situación, Olarte explicó que contactó a su esposo, quien acudió en motocicleta con una segueta que se utilizó para cortar los tubos y liberar a la mascota. "Unos 15 minutos después llegaron los bomberos", contó. La mujer también mencionó que aquellos que iban a asistir tenían la intención de cortar el tubo con una herramienta especial.



"Respecto al sistema de puertas anticolados ES UNA PORQUERÍA", afirmó la dueña de la mascota herida.



Los comentarios en muestra del apoyo a la usuaria de Transmilenio que resultó afectada por el nuevo sistema de anticolados no se hicieron esperar. "Ahora que leo su comentario tiene toda la razón no sé porque están los guías o auxiliar si no es para ayudar a las personas de verdad que la gente es negligente a la gente no le importan los animales", "el problema es que el personal que debió guiarte por la puerta alterna no lo hizo correctamente y te dejo por tu cuenta", mencionaron dos internautas a través de la publicación de El Tiempo en Instagram.