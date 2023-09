Video: El joven que se hizo viral en TikTok por tener dos trabajos para ayudar a su familia

NanoJr ha compartido un potente mensaje para la juventud sobre valorar lo que tienen y evitar derrochar tiempo y recursos. A través de su experiencia personal de lucha y esfuerzo, busca inspirar a otros jóvenes.

Desde los 16 años, ha estado trabajando incansablemente para sostener a su familia, dedicando más de 15 horas diarias a dos trabajos distintos.

“Te dan tu paga, te compran tus cosas, no te falta de nada... ¿Por qué dejas el instituto, por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres en porros, en beber, en fiestas, en mierdas? ¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio?”, reflexiona NanoJr en un vídeo viral en TikTok, donde prosigue: “Hermano, no vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad”.

“Y vosotros, que tenéis la suerte de que podéis vivir una juventud más tranquila y hacer las cosas bien, estáis dando disgustos a vuestros padres y os creéis calle. Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia, calle es lo que hago yo, sacar adelante a tu familia”, expone en el video que ha generado miles de respuestas positivas.

Ante el interés despertado por su vida, NanoJr ha compartido detalles sobre su rutina laboral en un segundo vídeo.

Describiendo su ardua jornada, relata cómo empieza su día a las nueve de la mañana y para las 10 ya está en una instalación de Amazon, listo para iniciar su labor de repartidor. “Cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las 19.30-20.00 horas, depende de la ruta”, narra.

Luego de finalizar esa tarea, regresa a casa para cambiarse y empieza su turno nocturno en un restaurante Vips, culminando pasada la medianoche. A pesar de las adversidades como “Ahora se me ha jodido el coche y estoy yendo andando a los dos trabajos. Llego más cansado pero no importa, hay que seguir para adelante”, mantiene su espíritu luchador.

Respecto a su descanso, indica: “Me duermo sobre las dos y al día siguiente me vuelvo a levantar a las nueve y así todos los días”, añadiendo que logra dormir siete horas y despierta con energía.

Finalmente, NanoJr destaca el orgullo que siente su familia por su esfuerzo y dedicación. Rememora un tierno comentario de su hermana de 13 años: “El otro día mi hermana pequeña de 13 años me dijo: ‘Bua, tete, le voy diciendo a todo el mundo que tienes dos trabajos porque estoy muy orgullosa de ti, la gente flipa’”. Y concluye con una reflexión: “Con saber que lo estás haciendo bien, merece la pena”.