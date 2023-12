Con el fin de honrar la memoria de su madre fallecida un jóven salvadoreño decidió bailar con su fotografía durante su graduación, el video se volvió viral en redes sociales y generó muchos mensajes de apoyo para el adolescente.

Cristóbal, un joven originario de El Salvador a pesar de no poder contener las lágrimas de recordar a su mamá no se detuvo en ningún momento e incluso al final del baile fue arropado por sus compañeros del colegio quienes lo arroparon con un gran abrazo en ese duro momento.

En el video compartido por la usuaria de TikTok carmensegovia785 se ve como el joven baila con el cuadro que contiene una enorme fotografía de su mamá sonriendo, mientras sus demás compañeros bailan con sus madres o algún otro familiar, él prefirió

¿Por qué un jóven bailó con el cuadro de su madre muerta en su graduación?

“Cristóbal fue fuerte hasta donde pudo”, “mucha fuerza Cristóbal, que Dios te bendiga”, “Dios te bendiga, te aprecio porque mi hija tiene mucha estima por ti”, “tu mamá debe ser la mujer más orgullosa”, “desde el cielo te cuida tu mami y está orgullosa”, son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en la grabación.

Cabe mencionar que este tipo de gestos por parte de algunos adolescentes en su apego a sus familiares se ha manifestado en otras ocasiones, que también se han conocidos por las diversas plataformas.

Otro de los casos registrados se suscitó en Perú, donde un joven originario de Chilca, bailó con la foto de su madre fallecida en medio de la pista el día de su graduación.

El nostálgico momento fue grabado y compartido en redes sociales, donde se observa a Thiago Venturo llorar mientras sostiene un portarretrato con la imagen de su mamá.

¿Qué pasó en la graduación de otro adolescente?

Luego de su fiesta, el joven concedió una entrevista donde declaró que le había prometido a su madre llevarla a su fiesta de graduación y bailar con ella toda la noche.

“A pesar de que no has estado a mi lado, siempre está cuidándome e iluminando mi camino (...) Hasta antes de que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’”.dio nacional, donde aseguró.