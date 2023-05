Video: este particular Twingo fue la sensación en las calles de Colombia

Hace algunas horas se hizo viral un video que sorprendió a más de uno. Un carro Twingo fue modificado y le pusieron un platón en la parte de atrás, quedando como una “camioneta”.

Y es que este tipo de carro se volvió muy viral durante este año, después de que Shakira comparara un Ferrari con un Twingo, lo que lo llevó a ser motivo de memes y ser el centro de atención en todo el mundo.

Sin embargo, parece que este video del carro con platón revivió todo lo que pasó con el Twingo y lo puso otra vez como tendencia en redes sociales.

En el video, muchas personas dejaron algunos comentarios divertidos como: la “Twingoneta”; “cuando no me alcanza para la Hilux”; “Twingo no llora, Twingo se reinventa y factura”.