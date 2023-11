$!Video | Familia latina en el “ojo del huracán” tras ser sorprendida robando dulces en Halloween

Durante la celebración de Halloween, una festividad muy popular en Estados Unidos, una familia latina fue captada por una cámara de seguridad tomando todos los dulces de un recipiente que estaba frente a una casa. El video se hizo viral y ha generado indignación entre la gente, ya que la acción de esta familia dejó a muchos niños sin golosinas. La tradición es que cada niño tome un dulce del recipiente, pero en este caso, la familia decidió llevarse todos. Le puede interesar: La festividad “totalmente diabólica, demoníaca y satánica” que alerta Jessica Cediel Las declaraciones sobre este incidente provienen principalmente de los usuarios de las redes sociales y del dueño de la casa donde ocurrió el incidente

El dueño de la casa, identificado como Cody Tate por ABC Noticias, había dejado un letrero que instaba a los transeúntes a tomar solo un dulce con el objetivo de ‘sacar una sonrisa’ a más de un niño. Sin embargo, esta familia decidió llevarse todos los dulces, lo que generó indignación y decepción. Cody Tate expresó su decepción diciendo: “Me imaginé que sucedería”, refiriéndose a la posibilidad de que alguien se llevara todos los dulces. Este incidente ha generado una gran cantidad de críticas en las redes sociales hacia la familia por su falta de respeto hacia la tradición de Halloween. El dueño de la casa, Cody Tate, denunció el hecho en Instagram y pidió ayuda a sus seguidores para identificar a las mujeres que se llevaron los dulces. Expresó su decepción diciendo: “Y es por eso que no puedes confiar en la gente. Si sabes quién es compártelo. Me imaginé que sucedería, pero no a los adultos. Ahora todos los niños después de esta gente no pueden comer dulces”.