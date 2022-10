“Laura: Ella y yo sólo somos amigos. Creeme, por favor”, dice una de las vallas, más adelante hay otro gran mensaje que dice: “Laura: Me quedé en ese hotel para no manejar de noche”.

Tal parece que Laura bloqueó a su ex de todas la redes sociales y no quería tener algún tipo de comunicación con él, por lo que, de manera desesperada, el hombre hizo lo imposible para que leyera lo que él tenía que decirle.

Algunos ciudadanos mexicanos señalaron que no son las únicas vallas que hay por la ciudad, pues han encontrado carteles de: “Laura desbloqueame“, “Laura, regresa conmigo”.

No sabemos si Laura perdonó a su ex novio, pero es muy probable que tuvo que haber visto las vallas.

“No le creas Laura”, “jajajaja ese we”, “bueno hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”, “Laura no está, Laura se fueee”, “Laura, no es cierto”, “Laura, no le creas hermana”, son algunos de los comentarios en el video que subió la mujer.