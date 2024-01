Video: Hombre robó un iPhone 14 para su esposa y se molestó porque ella no estaba en casa

La historia comienza con un joven quien luce ante la cámara sin camiseta y portando una gorra. El hombre aparentemente molesto porque llegó de “trabajar” y su pareja sentimental no estaba en casa para encargarse de las tareas domésticas.

Lea también: Video | ¡Tragedia en circo! Gimnasta se ahorca durante un espectáculo en vivo

En el clip, da a entender que estuvo robando un teléfono de alta gama para sorprenderla pero ella en un acto de irresponsabilidad no está en su vivienda organizando la cocina que dejó echa un desorden luego de cocinar. Disgustado le reclama que no cumple con sus compromisos, mientras que él se esfuerza por conseguir el sustento. “Yo luchándola por ti, me metí a un almacén y cuando llego a la casa y no te encuentro, y veo los platos sucios. Esa es fulera”.

La supuesta confesión dejó a los internautas perplejos. Pues, reflexionaron sobre lo arriesgado que es confesar un hurto de la manera como él lo estaba haciendo. Sin embargo, algunos entendieron que se trataba de un dramatizado y no un hecho de la vida real, esto, basados en la caja del supuesto iPhone, la cual según los conocedores en la materia, no corresponde al empaque del costoso celular.

Luego, las dudas quedaron despejadas cuando usuarios de redes sociales se percataron que aquel joven tenía otros videos de humor en los que se hace pasar por un supuesto delincuente para recrear situaciones de la vida diaria.

Le puede interesar: Escándalo: Se revela la lista de clientes del pedófilo Jeffrey Epstein, sorpresa por famosos que aparecen

No obstante, los comentarios no faltaron. “Yo esto lo hago por necesidad, dice”, “no lo sé Rick, parece falso”, “María y ‘el Brayan’ están comportándose mal”, se lee en la red.