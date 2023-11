Video: Joven se quejó de su trabajo en TikTok y la despidieron: se hizo viral por su mala suerte

En el video, relató su experiencia con frases como: “De las cosas que me molestan, la hipervigilancia. ¿Hay cámaras en el establecimiento? Pues no, ¿qué los jefes están todo el día eh? Tened cuidado que os estamos viendo. Bueno, pues un besazo. ¿Es qué te digo? Me echo en la vitrina un rato y me miras y me haces unas fotos. ¿Qué quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sé que me estás vigilando”.

Tras la viralización del video, la situación dio un giro inesperado. La joven compartió que al llegar a su jornada laboral, fue citada por el departamento de recursos humanos, donde le comunicaron su despido. En una segunda publicación, @rayomcqueer_ compartió la noticia: “Entendemos que no estás gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y por eso necesitaba que en ese momento yo dejase de trabajar”.

Aunque inicialmente sorprendida, la joven expresó sentirse aliviada por la decisión.