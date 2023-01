Video: La fría confesión del hombre que asesinó a su esposa tiktoker

En redes sociales ha circulado el cruel video donde Alexander Israel Pinedo Barrón le contaba a los policías cómo asesinó a su esposa, la influencer Marilyn Yesenia Martínez González.

“Yo cuando la maté vi su hueso”, dice con una tranquilidad que impresiona. La policía lo tenía esposado, sentado en el sofá de la sala de la casa que compartió con Martínez, mientras el feminicida contaba cómo se dio cuenta que la mató. “Vi su hueso, vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije, acá ya me toca a mí. Y soy tan cobarde que no me pude suicidar”, dijo Pinedo Barragán.

El hombre, que fue puesto a disposición de la Policía, no fue capaz de aclarar si su hijo lo vio asesinar a la mamá pero aseguró que sí estaba en el apartamento.

El caso

En la tarde del pasado 16 de enero la tranquilidad de la localidad de San Borja en Lima, Perú, se vio empañada por desgarradores gritos. Los vecinos, alertados por el fuerte y cruel sonido, llamaron a la Policía. Cuando llegaron las autoridades, ingresaron a la fuerza al apartamento de donde provenían los gritos y hallaron a la mujer muerta.

El cuerpo de Marilyn Yesenia Martínez González, de 29 años, estaba al lado de la cama matrimonial. Ella lucía ropa de ejercicio que estaba ya manchada de sangre. Todo apunta a que en un ataque de celos, que eran constantes, Pinedo fue a la cocina del apartamento, tomó un cuchillo y tranquilamente fue hasta la habitación.

Los vecinos reportaron que las peleas de la pareja eran muy constantes, debido a que Alexander Pinedo no estaba de acuerdo con que su mujer subiera videos a la red social de Tik Tok, gracias a los celos que le causaban los comentarios que recibía su esposa.

El informe policial reveló que Pinedo habría apuñalado a la mujer hasta en 30 ocasiones.

El hijo de la pareja, un menor de 8 años, habría presenciado todo y cuando llegaron las autoridades lo vieron inmóvil a fuera del apartamento. Una hermana de la víctima aseguró que el menor no ha pronunciado palabra después del aterrador incidente.

Este feminicidio es el número 10 registrado en los 26 días que lleva el 2023 en Perú, según la Defensoría. Durante 2022 se cometieron 137 feminicidios en ese país.

