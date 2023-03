Video: Mamá de Paula Durán contó cuál fue la última voluntad de su hija y la hará realidad

Un mes después de su muerte, la mamá de Paula Durán reveló cuál fue la última voluntad de su hija y contó que está a punto de hacerla realidad. Iris Camargo y su esposo Éder Durán llegaron a Estados Unidos el pasado 19 de enero, 5 días antes de la muerte de su hija. Ellos lograron viajar gracias a una visa humanitaria que consiguieron con intermediación de la Cancillería. Ahora, Camargo y su marido están a punto de regresar a Colombia. Sin embargo, no lo harían solos y todo por cumplir la última voluntad de Paula Durán, quien falleció el 25 de enero por un cáncer que le hizo metástasis.

En entrevista con la cadena estadounidense Univisión, Iris Camargo contó que a Colombia regresará con Luciana, la hija mayor de Paula y de Sergio Vega. La niña tiene 9 años y la señora considera que a esa edad la menor necesita una presencia femenina.

Mi hija no está pero estoy yo. También fue una petición de Paula, ella me pidió que no la dejara nunca

Iris Camargo, mamá de Paula Durán.