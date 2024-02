$!Video: mujer fue expulsada del gimnasio porque entrenaba con brasier

La mujer explicó que se le solicitó ponerse “ropa extra”, ya que consideraron que lo que llevaba puesto era demasiado ajustado. En el material audiovisual, la afectada exhibe su atuendo compuesto por un sujetador gris y leggings negros en lugar de la convencional camiseta de entrenamiento. Las autoridades del gimnasio argumentaron que la vestimenta no cumplía con los estándares adecuados.

La reacción de los internautas no se hizo esperar, con numerosos usuarios criticando la supuesta rigidez de las normas del gimnasio y respaldando la elección de vestimenta de la joven.

No obstante, también hubo quienes expresaron opiniones contrarias. En el video, la mujer comparte su experiencia: “Esta es mi ropa de entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando así, que tengo que ponerme una ropa extra”.

Algunos comentarios en la red social TikTok reflejaron diversas opiniones, como el argumento de que un sujetador no es considerado vestimenta adecuada para el gimnasio, sino más bien un accesorio íntimo.

El video previo al que la joven hace referencia incluye la expresión “espero que nadie se moleste”. La intensidad de las opiniones en línea demuestra la sensibilidad del tema y la diversidad de perspectivas sobre las normas de vestimenta en los espacios de ejercicio.

