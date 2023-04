Cuando ocurre una infidelidad en una pareja, suele ser difícil de perdonar ya que se pierde la confianza entre ambas personas. Este fue el caso de una pareja que protagonizó una escena en público, donde la mujer le pidió perdón a su pareja por haberle sido infiel con el hermano de su novio, es decir, con su cuñado.

Este momento fue publicado en TikTok por la usuaria @alejandraapalacioss, mostrando a la mujer arrodillándose y pidiéndole perdón al hombre en una terminal de autobuses.

“Me encontré con esta escena en la terminal, la chica se humilló en frente de todos pidiéndole perdón a su novio porque le puso los cachos (cuernos)”, se lee en la descripción del video publicado por Alejandra Palacios, quien presenció la gran escena en una terminal de autobuses.

En el primer clip de apenas 11 segundos, se puede ver cómo la mujer se hinca frente al hombre y le ruega que la perdone junto con un cartel que decía “Perdóname Jaime, solo fue un desliz”, el cual era sostenido por una amiga de ella que la acompañó.

El video rápidamente se hizo viral generando más de cuatro millones de reproducciones y comentarios condenando la infidelidad.

“Ah no, con el hermano eso no se puede perdonar... Cómo vivir así todo el tiempo con esa desconfianza”; “Todas mienten. Ya no hay que confiar”; “No hay perdón para la traición sea hombre o mujer. El que ama de verdad no traiciona”, fueron algunas de las opiniones.

Lamentablemente, el video no tiene un final feliz.