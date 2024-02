Video: Nuevo capítulo en caso de infidelidad con agente de la Sijín

Por estos días lleva circulando por redes sociales un tenso video en el que según parece, se ve a la esposa de un uniformado encerrada en su casa con un colega, también perteneciente a la misma institución.

“Llego a mi casa y veo a mi esposa con ese compañerito (mientras enfoca al presunto amante quien se encontraba refugiado tras unas cortinas), ¡Qué bonito compañero tengo de la SIJÍN, ¿cierto? Gracias!”, expresó el afectado con tono de decepción e ironía.

Acto seguido el hombre se dirige de nuevo hacia su mujer y le agradece en reiteradas ocasiones con sarcasmo por el daño causado. “¡Qué bonito! El que mucho habla, poco vale”, le reprochó mientras grababa su cara. Incluso, enfatizó en el descaro de estos supuestos amantes, ya que la involucrada según revela el protagonista de este video, le guarda la moto a su enamorado mientras él no está.

“¿Tiene algo que decir?”, perguntó el policía, a lo que ella sin alzar la mirada prefirió guardar silencio. Momentos más tarde, se dirigió hacia su rival quien todavía se encontraba detrás de las cortinas evitando salir a confrontar la situación. “¿Y usted qué paisano, qué espera que yo me vaya para usted quedarse acá con ella o qué? ¡Arranque mijo, arranque que yo vivo acá, hágale, arranque!, se escucha que le dice con enojo al otro sujeto, quien de brazos cruzados y con una visible pena no quería salir de la vivienda. Al ver la negativa de salirse le dijo “¿Tras del hecho no quiere salir de mi casa? ¿Le da pena que se enteren?”, a lo que responde el ‘amante’ que sí le da pena. “Pena me da es a mí con esa mujer que tenía. Yo como un mari*** trabajando y mi mujer con usted acá encerrada. Eso sí me da pena”, reflexionó el uniformado.

En ese justo momento la mujer recibió una llamada de quien parece ser su hermano, “dígale que la encontré con otro man acá en la casa metida, dígale eso, dígale”, por lo que ella optó por colgar. Allí termina la primera parte del video.

Las tensiones aumentaron, desencadenando en un intento por hacerse daño por parte de Sara, quien fue trasladada de urgencia al centro asistencial municipal y posteriormente al hospital departamental, donde permanece con pronóstico reservado. Su hermano, Luciano Manrique Moncaleano, describió el delicado estado de salud de Sara y señaló al agente de la Sijín, identificado como Edwin, como la expareja agresiva y obsesiva.