$!Video | Orlando Acosta regresa con su sencillo romántico “Ya no me busques”

Reconocido no solo por su faceta musical sino también por su paso por la actuación Orlando Acosta regresa con una canción romántica y dolida que lleva por nombre “Ya no me busques” un tema con el que refleja el sentir de un hombre que ya no quiere saber más de ese mal amor que le hizo daño y que sigue persiguiéndolo.

Orlando Acosta ha sido sin duda uno de los intérpretes más destacados del vallenato en los últimos tiempos y ha acostumbrados a sus seguidores a música de calidad que refleja el sentir de quienes lo escuchan y esta canción no es la excepción.