Una maestra de guardería de China trata de instruir a los niños para que no acepten regalos de personas desconocidas y evitar ser secuestrados. Un método que, según Miki Nadal, funciona, aunque los pequeños “tendrán un trauma infantil para el resto de sus vidas”.

Según Miki Nadal, es importante que los niños aprendan los riesgos que hay en el mundo, pero “todo tiene un límite”, y la maestra de este vídeo viral “lo ha sobrepasado con creces”, afirma. En una guardería de China, una profesora se viste de hombre del saco para enseñar a los niños que no deben recibir regalos de desconocidos.

En el video, que ha superado los dos millones de reproducciones, se ve cómo la profesora ofrece caramelos a los niños y les pregunta si quieren irse con ella a su casa. Los niños responden que no y le dan diferentes razones, como que no la conocen, que no tienen permiso o que no quieren dejar a sus amigos.

El video ha recibido miles de comentarios en TikTok, donde muchos usuarios han elogiado la labor de la profesora y la actitud de los niños. “Qué buena idea”, mientras que otros señalan que la técnica es cruel y dejará traumas en los niños.