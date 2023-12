Video: Profesora reproduce por error audio íntimo en plena graduación

El bochornoso momento tuvo lugar en una escuela de primaria de México. Según el video que circula por redes sociales, durante una importante ceremonia de kínder, la docente encargada de gestionar el sonido tuvo un “descache” y reprodujo un audio bastante comprometedor que la hizo pasar el “oso de su vida”.

Al parecer, la maestra conectó su teléfono celular al dispositivo parlante con la intención de colocar la pista musical acordada para el evento; sin embargo, todo salió completamente mal, pues en vez de reproducir la música, puso a sonar un audio personal que presuntamente le envió a su pareja sentimental en un momento de pasión.

Lea también: Las pestañas con luces que son la última tendencia: ¿se las pondría?

Tanto los nenes como los padres de familia quedaron completamente sorprendidos al escuchar lo que decía la mujer con voz bastante candente, “te quiero c**** el c*** como la otra vez”. Algunos no pudieron evitar la risa y la vergüenza ajena.

Como era de esperarse el momento fue captado por varios de los acudientes y algunos de ellos lo colgaron a sus redes sociales, lo cual generó que se volviera viral en diferentes plataformas.

La publicación ha generado cientos de comentarios, entre ellos: “Justo en el momento que baja la música jajaja”, “cuando salí del Kinder solo bailábamos el ratón”, “qué mal plan, eso sí que es una graduación inolvidable, no puedo esperar a que los padres de familia les expliquen a los niños qué significa ‘desconexión’ y ‘cambio de canción’”, “los secretos revelados en la graduación”, entre otros.

Le puede interesar: Video: Por ataque de celos mujer destruye una panadería

Pero para otros no resultó gracioso ni jocoso, sino que por el contrario, expresaron su indignación y rechazo con chiflidos y gritos. Después de la viralización del video, las consecuencias para la maestra aún son desconocidas.