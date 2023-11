Video | Reciben a domiciliario en ropa interior y las denuncian por acoso

Se nota la incomodidad del repartidor, quien sonríe ante la situación y saluda a la cámara antes de retirarse del apartamento.

El video se ha vuelto viral con más de 8 millones de reproducciones, generando opiniones divididas entre los internautas.

Algunos consideran la broma inofensiva, expresando su deseo de experimentar algo similar, mientras que otros opinan que la situación podría considerarse acoso, especialmente si se invirtieran los roles y fuera un grupo de hombres recibiendo a una repartidora en circunstancias similares.

No olvide leer: El sexy exesposo de Alina Lozano: ¿el galán cubano estuvo en su boda con Jim Velásquez?

La controversia en torno a la naturaleza de la broma ha llevado a diversos comentarios en la plataforma:

"¿Por qué a mí no me pasan estas cosas?"; "Yo pierdo el trabajo esa noche jaja"; "Nunca me paso como repartidor"; "Yo me hubiese sacado una foto con cada una de ellas", son algunos comentarios.