Video: Shaira reveló el desplante que le hizo Jessi Uribe

La joven aprovechó para resaltar el apoyo y el amor que tiene por su mamá, quien siempre la ha apoyado y estado con ella. Sin embargo, la relación con su papá no parece ser la mejor.

Para Shaira no todos los artistas merecen su reconocimiento y admiración, es el caso del cantante Jessi Uribe, con quien ella tuvo una mala experiencia y por eso hoy en día no está entre sus afectos.

“No sé si será por los gustos de él o porque yo he dicho que me gustan mayores, pero yo lo respeto mucho y simplemente tenemos una amistad. Yo lo veo como un padre, porque él quería ser mi padrino. Son cosas que la gente tiene en su cabeza y siempre quieren relacionar todo”, agregó.

“Porque una vez él me dijo que quería grabar conmigo, hace mucho tiempo me escribió. Súper querido él en un principio y me decía ‘quiero grabar contigo, Shaira, sería un honor’, y le dije ‘de una, paisano’. Un año después que él tomó más reconocimiento, le preguntaron por su Instagram si haría una canción con Shaira y puso ‘cero probabilidades’, una cosa así. Dije: ‘me parece de mal gusto, pero bueno, igual es un buen artista y lo respeto”, explicó Shaira en la entrevista.

Entre broma y risas, Shaira se le midió a cantar una canción de Jessi Uribe, ‘La Culpa’, e imitó la voz de Paola Jara, lo que causó gracia entre los oyentes y la mesa de trabajo de Tropicana.