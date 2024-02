Video: Turista en Cartagena se incomodó con un rapero que la persiguió en su recorrido

En esta ocasión, las redes sociales documentaron un incidente que no ha pasado desapercibido en medio de la polémica. Los protagonistas fueron una turista extranjera y un artista callejero, aunque su interacción no resultó precisamente amistosa.

No obstante, la experiencia no siempre resulta perfecta para los turistas. Cartagena ha sido empañada por situaciones bastante lamentables, tales como cobros excesivos y esporádicos casos de intolerancia.

El video, que rápidamente se hizo viral, exhibe a una turista desplazándose por la ciudad amurallada en una carroza. Simultáneamente, un rapero la seguía a pie, con la esperanza de obtener un incentivo económico a través de su actuación artística.

Sin embargo, la mujer no recibió la actuación del rapero de manera amigable. Ante su persistencia, la turista respondió airadamente.

Aunque el incidente ocurrió hace varios meses, el video se volvió viral recientemente, reavivando la discusión sobre los aspectos molestos para los visitantes en Cartagena. Es importante señalar que la conversación va más allá de situaciones específicas como esta, ya que la capital del Bolívar también genera preocupaciones constantes en cuanto a temas de seguridad.

Los comentarios en las redes sociales de personas opinando sobre esta situación no se hicieron esperar. "La gente se cansa mi hermano, así de sencillo. Se cansa que la roben, que la hostiguen, que le quieran robar en cada servicio, que se sienta que lo van a estafar, que la ciudad huela feo, que la iluminación sea pobre, la gente que se cansa, así de fácil". "La verdad es que son cansones. En Cartagena no hay cultura de turismo, no saben cómo espantas turistas que nunca más quieren volver, porque no es un destino para descansar, en todo momento te acosan en la playa, te persiguen, te ponen un bafle al oído. Dañan la experiencia", aseguraron algunos de los internautas.