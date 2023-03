¿Qué fue lo que dijo?

El periodista deportivo afirmó que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista” y remató la intervención asegurando que no cree en lo que dice la mujer sobre el presunto abuso del que fue víctima.

El impacto en redes sociales fue tan grande, que de inmediato se volvió tendencia entre los internautas que rechazaban esas afirmaciones y en el programa del día siguiente, Cesar Augusto Londoño leyó la opinión de un oyente que indicaba que Rentería se había equivocado en sus comentarios.

Lejos de arrepentirse, Rentería se mantuvo en su posición y comentó: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después (...) La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.