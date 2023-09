Ya no es Cristiano Ronaldo, ni Messi: Este es el futbolista más rico del mundo

Más tarde, la familia se trasladó a Inglaterra, donde Faiq Bolkiah forjó su carrera en el fútbol. Comenzó su trayectoria en el deporte en 2009 y formó parte de las divisiones juveniles del Southampton. En 2014, se unió al Chelsea, donde jugó en el equipo Sub 18, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo.

Faiq Bolkiah comentó en una entrevista en 2019: "He jugado al fútbol desde que tengo memoria y desde muy joven siempre he disfrutado salir al campo y tener la pelota a mis pies. Mis padres siempre me han apoyado en lograr mi sueño de ser futbolista".

Lea también: ¿Catalina Usme, el reemplazo de Jenni Hermoso? Esto es lo que se sabe del que podría ser el nuevo equipo de la colombiana

La riqueza de la familia Bolkiah es notable, y son conocidos por su colección de automóviles de lujo, que incluye cerca de 600 Rolls-Royce, 574 Mercedes-Benz, 452 Ferrari, 382 Bentleys, 209 BMW, 179 Jaguar, 134 Koenigseggs y 21 Lamborghinis.

Además, son propietarios del palacio más grande del mundo, valorado en más de 350 millones de dólares, con 1700 habitaciones y 257 baños. Este monumental palacio abarca aproximadamente 200 mil metros cuadrados y cuenta con un salón con capacidad para 5.000 personas, superando en superficie al Vaticano.

Para agregar un toque de ostentosidad, en el cumpleaños del príncipe y padre de Faiq en 2004, la familia contrató un espectáculo privado de Michael Jackson por un valor de 17 millones de dólares. Además, su palacio alberga exóticas mascotas, incluyendo leones y guepardos, entre otros animales.

Le podría interesar: De coqueto: El mensaje de James Rodríguez a una influencer brasileña