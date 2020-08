Tik-Tok disparó la carrera del humorista Andrés Bravo

“Luego de una presentación en Medellín me contactaron los del grupo teatral Águila Descalza, uno de los más importantes del país. Les gustó tanto mi show que me vincularon y comencé a trabajar de inmediato con ellos”, indicó Andrés.

Tenía muchos planes para el 2020, pero como a todos, el COVID-19 se los aplazó. No tiene esposa ni hijos, vive en Rionegro, Antioquia, con Ambar y Ralf, dos enormes perros que lo acompañan en medio de la cuarentena, mientras devora todos sus videojuegos.

“A mi Tik-Tok me parecía una red muy divertida, pero nunca había abierto una cuenta. Un día comenzaron a decirme que los audios de mis presentaciones se habían vuelto virales en esa red. Mucha gente los usaba para hacer videos. Así que decidimos con mi grupo de trabajo abrir una cuenta”.

Lo que no sabía Andrés es que esa decisión aceleraría su carrera de forma espectacular. Cada día que pasa lo pueden seguir entre cinco mil y 10 mil personas nuevas. Entre tanto, sus videos ya tienen cerca de dos millones y medio de reacciones.

“Es increíble. Gente que yo he admirado toda la vida replica mis videos. Me escriben de muchos países. Famosos me dicen que les encanta mi trabajo. Aunque no salgo demasiado, la gente me reconoce con el tapabocas y me piden fotos”.

Su trabajo está hecho para un público adulto. Sin embargo, en Tik-Tok se ha vuelto popular entre los más jóvenes. “Mis shows fueron creados a partir de mis vivencias. Son situaciones que yo he vivido, son parte de mi vida, por eso genera tanta identificación con el público”, explicó Bravo.